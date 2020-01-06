Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini ve Çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bugün akşamdan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini aktaran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:"Yağışların 08.01.2020 Çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde (1300 metre ve üstü) kar şeklinde olacağı beklenmektedir. Yağışların bölge genelinde Elazığ’ın Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak, Malatya’nın Merkez, Doğanşehir, Arapgir, Yeşilyurt, Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ilçeleri, Bingöl’ün Genç, Solhan ilçeleri, Tunceli’nin Çemişgezek, Hozat ve Pülümür ile Adıyaman genelinde yer yer etkili olması tahmil edilmektedir" denildi.

Rüzgarın orta ve kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ile 80 kilometre hıza ulaşacağının da belirtildiği açıklamada, yoğun kar yağışı, yağış sonrası buzlanma, don ile birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, çatı uçması, tipi tehlikesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

ELAZIĞ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:45

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