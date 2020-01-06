Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada 

"Annem benim her şeyim"

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ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün öğlenden sonra, ElazığDiyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UGT 35 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





ELAZIĞ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

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AKŞAM 17:23

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