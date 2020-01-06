Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

"Annem benim her şeyim"

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ELAZIĞ'da, Şenay Coştu (64), tek oturduğu evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Akpınar Mahallesi'ndeki General Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Coştu, yalnız oturan annesi Şenay Coştu'dan haber alamayınca evine gitti. Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Şenay Coştu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Coştu'nun cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.



ELAZIĞ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

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