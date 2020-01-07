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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:"Türkiye’nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar”

İHA

Elazığ'da İlçe teşkilatlarını gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:" AK Parti'ye muhalefet edeceğiz diye Türkiye'nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar. Bunu iyi anlatmamız lazım"dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:"Türkiye’nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar”

Elazığ’da İlçe teşkilatlarını gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:" AK Parti'ye muhalefet edeceğiz diye Türkiye’nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar. Bunu iyi anlatmamız lazım"dedi.
Elazığ’a gelen AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Karakoçan, Kovancılarda ve Palu’ da ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.
Partilerinin 18 sene içerisinde çok badireler atlattığına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: “Biz yaşanacak her şeyi yaşmış bir milletiz ama ne yaparlarsa yapsınlar aramıza nifak sokamayacaklar. Huzurumuzu bozamamışlar, kardeşliğimize kast edememişler. Bunlara fırsat vermemişiz. Tuzaklar kurmuşlar, yetmemiş örgütler icat etmişler yetmemiş acaba bunları dinlerinden uzaklaştırırsak bir şey elde edebilirmiyiz demişler. Onunla ilgili oyunlar kurmuşlar, ama bin şükür ki başarılı olamadılar, olamayacaklar ve İnşallah yarınlara dairde çocuklarımıza bir miras bırakacaksak bu kardeşliğimizi, şanlı bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu miras bırakacağız"diye konuştu.
Bunların bir ittifak oluşturduğunu aktaran Kandemir, “Bunlar AK Parti'ye muhalefet etmekle, Türkiye'ye muhalefet ettiklerinin farkına varamıyorlar. AK Parti'ye muhalefet edeceğiz diye Türkiye’nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar. Bunu iyi anlatmamız lazım. 100 sene sonrasında bize geriye dönüp bakanlar torunlarımız onlarda da Allah razı olsun diyecekler. İsimsiz kahramanlardan oluşuyor bizim teşkilatımız. Gece gündüz çalışan emek veren arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hiçbir dengeye yaslanmadan katile katil maktule maktul diye biliyorsak, sizlerin desteği ile oluyor. Sağlam, sıkı duruşu ile oluyor. Bunu sulandırmayacağız. 7. olağan kongremizle kardeşliğimize birliğimize beraberliğimize vesile kılacağız"ifadelerini kullandı.
Saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olmadığını, milletin kendisine birliğine beraberliğine olduğunu vurgulayan Kandemir, bu saldırıları püskürtüp, yeni bir şey inşa ettiklerini kaydetti.
İlçe ziyaretlerinde Kandemir'e Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerihoğulları, Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, İlçe belediye başkanları ve parti teşkilatı eşlik etti.

ELAZIĞ

07 Ocak 2020 Salı

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