Elazığ'da kar yağışı Malatya ile Diyarbakır yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi şehirler arası yollarda ulaşımı durma noktasına getirirken, sürücülerin yola çıkmaması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'inin 2 gündür uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da belirli noktalarda etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır yolunda Sivrice ilçesinden itibaren ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Malatya yolunda ise Hankendi'den itibaren ulaşımın durma noktasına geldiği bildirildi.

Emniyet ve Jandarma birimleri güzergahta her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapmaya başladı. Öte yandan sürücülerin yola çıkmaması istendi.

ELAZIĞ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

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