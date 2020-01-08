Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli yakalandı

Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 kilo 616 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı operasyon yapıldı. Motosikletli polis timlerinin de katıldığı operasyonda Elazığ Diyarbakır yolu güzergahında belirlenen şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 4 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında narkotik timleri iki ayrı evi tespit etti. Tespit edilen evlere yapılan operasyonda dedektör köpeği Nina eşliğinde yapılan aramada satışa hazır 141 beste halinde 216 gram toz esrar maddesi ile 69 adet ecstasy hap daha ele geçti, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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