Kayıp hayvanları bulununca jandarmaya sarıldı

ELAZIĞ'da, Kemal Aydın´ın kaybolan 11 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu. Sevinen Aydın, hayvanlarını bulan jandarmaya sarıldı.
Elazığ´ın Keban ilçesi Büklümlü mevkiinde Kemal Aydın'a ait 11 büyükbaş hayvan arazide gezerken kayboldu. Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 6 saatlik arama çalışmasının ardından 11 büyükbaş hayvanı arazinin 7 kilometre ilerisinde Keban Barajı kenarında buldu. Hayvanlarının bulunmasıyla sevinen Aydın, jandarmaya sarıldı.
ELAZIĞ
08 Ocak 2020 Çarşamba
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