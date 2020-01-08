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Elazığ’daki uyuşturucu operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar yapıldı. Motosikletli polis timlerinin de katıldığı operasyonda Elazığ Diyarbakır yolu güzergahında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 4 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında iki ayrı evde tespit edildi. Tespit edilen evlere yapılan operasyonda dedektör köpeği Nina eşliğinde yapılan aramada satışa hazır 141 beste halinde 216 gram toz esrar maddesi ile 69 adet ecstasy hap daha ele geçti, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ELAZIĞ

08 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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