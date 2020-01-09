Elazığ’da kar 136 köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Elazığ'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, belirli aralıklarla gün boyu devam etti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 12, ilçelerden ise Sivrice’de 21, Palu'da 20, Kovancılar'da 15, Karakoçan'da 15, Maden’de 36 Baskil ile Arıcak'ta 5'er ve Alacakaya'da 7 olmak üzere toplam 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Karayolları ekiplerinin ise Diyarbakır, Bingöl ve Malatya yollarında yaptığı çalışma ile kapanmak üzere olan yolların tamamen kardan temizlendiği ve ulaşıma açık olduğu aktarıldı.

ELAZIĞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.