Elazığspor Başkanı Öztürk: "Transfer tahtasını açmak için bir çabamız yok"

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, 40 milyon TL borçlarının olduğunu belirterek, "Transfer tahtasını açabilmek için 3,54 milyon TL civarı bir meblağ gerekiyor. Bu da büyük bir külfet, transfer tahtasını açmak için bir çabamız yok. Biz elimizdeki futbolcu ailesine ödeme yapma taraftarıyız" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’da, Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk basın toplantısı düzenledi.

Kulübün TFF ve FIFA nezdinde devam eden futbolcu alacaklarını belirten dokümanları okuyarak konuşmasına başlayan Öztürk, “Benim eski başkanlık dönemimden sadece 34 futbolcu var. Borçlu futbolcuların büyük bir çoğunluğu benden sonraki yönetimlerin yapmadığı ödemelerden doğan futbolcu alacakları. Şu anda FIFA dosyalarına 9 milyon 103 bin 649 TL, TFF nezdinde ise 17 milyon 955 bin 619 TL futbol ailesine borcumuz bulunuyor. Bu şartların gölgesinde transfer tahtasını açabilmek için 3,54 milyon TL civarı bir meblağ gerekiyor. Bu da büyük bir külfet, transfer tahtasını açmak için bir çabamız yok. Biz elimizdeki futbolcu ailesine ödeme yapma taraftarıyız. Beni bu dosyalarda en fazla korkutan eski futbolcumuz Ongjen Vranjes dosyası. O dosyadan 1 dönem transfer yasağı alabiliriz. Sarpong, Traore ve Segbefia dosyalarından gelen 3 dönem geçici transfer yasağımız var. Gerekli ödemeler yapıldığı taktirde o yasak kaldırılabiliyor. Genel toplamda da 40 milyon TL’lik bir borç söz konusu ama yapılabilecek görüşmelerle bu rakam da 28 milyon TL’ye çekilebilir” diye konuştu.

Amaçlarının Elazığspor’un geleceğini kurtaracak futbolcular çıkarmak olduğunu kaydeden Öztürk, “3,54 milyon TL’yi transfer tahtasına vereceğine futbolculara vermeyi tercih edeceğini kaydetti.

ELAZIĞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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