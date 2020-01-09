Müşteri kılığındaki jandarma, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı Şüpheliler drone destekli operasyonla yakalandı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, 460 adet Roma Dönemi'ne ait gümüş sikkeleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını drone destekli operasyonla yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada belirlenen R.Ç. ve S.Ç.'nin elinde bulunan Roma Dönemi'ne ait altın sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler şahıslarla irtibata geçti. Buluşma ayarlayan ekipler, 460 adet Roma Dönemi'ne ait gümüş sikkeleri satmak isteyen 2 şahsı, suçüstü yakaladı. Operasyon drone destekli yapıldı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

ELAZIĞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.