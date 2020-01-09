Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.



ELAZIĞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:26

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.