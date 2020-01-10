Elazığ'da otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 2 gün önce kent merkezinde bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler otomobilin camını kırarak bir bilgisayar ile 7 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli H.Ç. yakalandı, çaldığı telefonlardan biri de ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen diğer şahıslara yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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