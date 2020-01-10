Otomobilin camını taşla kırıp, böyle soydular Elazığ'da 4 şüpheli bir otomobilin camını taşla kırdıktan sonra içerisindeki elektronik eşyaları çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Elazığ'da 4 şüpheli bir otomobilin camını taşla kırdıktan sonra içerisindeki elektronik eşyaları çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 2 gün önce kent merkezinde bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheli otomobilin camını taşla kırarak bir bilgisayar ile 7 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli H.Ç. ve ona yardım eden 3 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edildi. İsmi belirlenen H.Ç. yakalanırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli H.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öteyandan kamera görüntülerinde, olay yerine gelen 4 şüpheliden 1'inin camı taşla kırması ve araç içindeki elektronik eşyaları alıp gitmesi yer aldı.

ELAZIĞ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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