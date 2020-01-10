Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

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Elazığ Belediyespor, Gölcükspor’dan Oktay Pop ve İH Konyaspor’dan Ahmet Gökbayrak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, kadrosunu iki isimi dahil etti. Kırmızı Lacivertli ekip Gölcükspor forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Oktay Pop ve 21 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayrak’la 1.5 yılık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Elazığ Belediyespor Kulüp Müdürü Metehan Kaçar'ın katılımıyla yapıldı.

ELAZIĞ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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