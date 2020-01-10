240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı

ELAZIĞ'da besici Hüseyin Çakar´a ait 240 küçükbaş hayvan, 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu. Köy, 3 hafta karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Tohumlu Köyü'nde besicilik yapan ve 900 hayvanı bulunan Hüseyin Çakar´a ait küçükbaş hayvanlar art arda öldü. Kısa sürede 240 hayvanı telef olan Çakar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen veteriner hekimler, hayvanlarda 'çiçek' hastalığı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine köy, 21 gün süreyle karantinaya alındı. Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından kireçlenerek gömüldü.

ELAZIĞ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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