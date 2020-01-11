Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor Elazığ'da 4 yıl önce 300 bin solucanla üretime başlayan genç girişimci bu sayıyı 4,5 milyona çıkartıp her gün yarım saatini ayırarak ayda 10 bin TL yılda ise 120 bin TL kazanmaya başladı

Elazığ'da 4 yıl önce 300 bin solucanla üretime başlayan genç girişimci Habib Akipek bu sayıyı 4,5 milyona çıkartıp her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanmaya başladı.

2015 yılında Fırat Üniversitesi Makine Resim Meslek Yüksekokulundan mezun olan 28 yaşındaki Habip Akipek, 4 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi ile 300 bin solucana 30 bin TL yatırarak gübre üretmeye başladı. Hiç bir destek almayan ve kendi imkanları ile işini geliştiren genç girişimci, 200 metre karelik kapalı alan tesisinde solucan sayısını 4,5 milyona yükseltti. Solucan sayısının artması ile birlikte yalda 30 ton gübre üreten Akipek, aylık ortalama 10 bin TL yılda ise 120 bin TL kazanmaya başladı. Yazın her gün, kışın ise 23 günde bir yarım saatini ayıran genç girişimci, solucanları sebze, meyve atıkları ve yumurta kabuğu ile beslediğini aktardı.

Bir arkadaşının tavsiyesi ile bu işe başladığını ifade eden Habip Akipek “Bu sektörde 4 yıldır çalışmaktayım. Tek iş olarak bu işle uğraşıyorum. 4 yıl önce 30 bin TL'lik bir yarımla yaklaşık 300 bin solucan alarak başladım. Şuan ki solucan mevcudu 4,5 milyondur. İki kapalı alanda toplamada 6 öbek solucanım var. Bana yıllık 2530 ton aralığında gübre bırakıyor. Senelik 120 bin TL gibi bir kazanç elde ediyorum. Solucan gübresi büyük baş hayvan gübresi kullanarak elde edilir. Solucanların kendi içerisinde bulunduğu solem sıvısı ile karıştırarak dışkı yolu ile attığı gübreye solucan gübresi denir"dedi.

Solucanları meyve, sebze, yumurta kabuğu gibi atıklar ile beslediğini de anımsatan Akipek:" Direk öbeklerin üzerine değil de fermente ederek bu meyve ve sebze artıklarını verirsek daha faydalı olur. Solucan gübresi yaz ve kış aylarında ciddi bir bakım istiyor. Göründüğü gibi bir iş değil bayağı bir zorluğu var. Yaz aylarında günlük gelmemiz lazım ne miktarlarını ayarlamamamız lazım. Solucanlara belirli bir mama vermemiz lazım. Kışın ise 3 günde bir solucanları beslememiz ve sulamamız lazım. Taban gübresini çiftçilerimize veriyoruz. Ekim, Kasım, Aralık aylarında verilir. Sezon boyunca bunları biriktirip bu aylarda veriyoruz”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:07

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