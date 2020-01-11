Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İzmit Belediyespor’a 8769 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan bordobeyazlı ekip, pota altından bulduğu isabetli atışlarla ilk periyodu 2421 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan İzmit ekibi özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritti ve devreye 4335’lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Courtney’in kritik sayılarıyla farkı korumayı başaran konuk takım, bu çeyreği de 6656 önde tamamladı. Büyük heyecana sahne olan son periyotta Elazığ ekibi farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen bir türlü rakibinin direncini kıramadı ve salondan 8769 mağlup ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdare'de Kia Vaughn'un 34 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, İzmit Belediyespor'da Courtney 29 sayı üretti.

ELAZIĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

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