Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor: 0-0

STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Yalçın Taşkun Fırat, Barkın Güdü, Şenol Bektaş
ELAZIĞSPOR: Ahmet Yiğitcan, Ahmet, Murat, Kadir, Cengizhan, Murathan (Dk.69 Fırat), Ömer Faruk Aydemir, Tufan (Dk.81 Cihan Aslan), Cihan Canpolat (Dk.62 Eren), Ömer Yıldız
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alican Alper (Dk.80 Selçuk), Okan, Bilal (Dk.60 Mert), Zafer, Rahmi, Doğan (Dk.90 Serkan), Yusuf, Muhammet, İsmet, Onur
SARI KARTLAR: Murat Ceylan, Ahmet Burak, Kadir (Elazığspor) Rahmi (Bayburt Özel İdare Spor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Elazığspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kaldı.
23'üncü dakikada Cengizhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü.
61'inci dakikada Onur'un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
ELAZIĞ
12 Ocak 2020 Pazar
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