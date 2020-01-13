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Kar özlemi kayak merkezini tatilcilerle doldurdu Elazığ'da bu kış kar yağışının az olması nedeniyle ...

İHA

Türkiye'nin ender kayak merkezleri arasında yer alan ve göl manzarasıyla ayrı bir seyir keyif veren Hazar Baba'da kar istenilen seviyeye gelmesiyle sezon açıldı, kar özlemini gidermek isteyen tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Kar özlemi kayak merkezini tatilcilerle doldurdu Elazığ'da bu kış kar yağışının az olması nedeniyle kayak merkezinin sezonu geçte olsa açıldı, bunu fırsat bilen tatilciler göl manzaralı kayak merkezini doldurdu Profesyonel kayakçıların yanı sıra çocuklarıyla gelen aileler de kar da doyasıya eğlendi, manzaranın tadını çıkardı

Türkiye’nin ender kayak merkezleri arasında yer alan ve göl manzarasıyla ayrı bir seyir keyif veren Hazar Baba'da kar istenilen seviyeye gelmesiyle sezon açıldı, kar özlemini gidermek isteyen tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde turizmin gözde mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Baba Dağında bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı istenilen seviyeye gelmesiyle sezon geçte olsa açıldı. Kent merkezinde bu kış mevsiminde karın hiç tutmaması nedeniyle, kar özlemi çeken vatandaşlar, kayak merkezini doldurdu. Elazığ, Diyarbakır, Tunceli,Bingöl, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Siirt başta olmak üzere birçok ilden tatil yapmaya gelen vatandaşlar, göl manzaralı merkezde kayak ve piknik yapmanın keyfini çıkarttı. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı merkezde acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yaptı. Çocuklar kızaklarla kayak yapmanın keyfini çıkartırken, profesyonel kayakçılar ise yaptıkları kayakla görsel şovlar sundu.

“Yoğunluğu hak eden bir yer”
Malatya’dan gelen Derya Yetkin, “Yaklaşık 8 yıldır kış tatilini hayal ediyorduk ve Kayseri olarak düşünüyorduk. Fakat kısmet burası oldu. Çok keyifliydi ve eğlendik. Bizden sonra gelecekler için göl manzaralı olması insanları cezbetsin. Bugün çok kalabalıktı, dün de kalabalıkmış. Zaten öğrenciler için şubat tatili de başlıyor. O yüzden daha da yoğun olur. Ama yoğunluğu hak eden bir yer. Kesinlikle gelinmeli görünmeli. Her şey gayet güzel” dedi.

“Ailecek gelinecek çok nezih bir ortam”
Kayak merkezinin konumu itibariyle ender bir özelliğe sahip olduğunu ve merkezde her türlü imkanın olduğuna dikkat çeken tatilcilerden İlyas Polat, “İstanbul’dan Elazığ’a ziyarete geldik. Burada Hazar Baba Kayak Merkezini de ziyaret etmek istedik. Çünkü burada nadide kayak merkezlerinden bir tanesi olan Hazar Baba’dayız. İnsanlarımız da güzel bir kış turizmi ediniyor ve güzel tecrübeler ediniyor. Ailecek gelinecek çok nezih bir ortam. Gerek yemek ve konaklama konularında burada her türlü imkan var. Buradaki doğaya bütün Türkiye’deki insanların hepsini davet ediyoruz ve burada gerçekten pişman olmayacakları bir kış turizmi yaşayacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alıyor”
Aileyle gelip güzel vakitler geçirdiklerini dile getiren Zümer Gürtürk Aytemur ise, “Ailecek yaklaşık 10 kişi geldik. Hazar Baba Kayak Merkezi, gerçekten Elazığ’ın kış turizmine açılan bir yönü. Kayak Merkezi, sadece Elazığ’ın değil aynı zamanda Türkiye’nin de sayılı doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Çünkü bu kayak merkezinin göl manzaralı olmasının yanı sıra çok güzel atmosferi var” ifadelerini kullandı.
Kayak merkezinin açılmasını fırsat bilip gelenler arasında yer alan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de, “Hem kar hem güneş var hem de kayak merkezimiz dolu. Çevre illerden ve merkezden bayağı yoğun bir ilgi var. Ben de tüm hemşehrilerimizi ve kayak severleri buraya davet ediyorum. Bu zevki tatmaları gerekiyor. Gerçekten de son yıllarda gördüğümüz güzel günlerden biri. Daha öncelerde buraya geliyorduk ama bugün bir başka güzel hem kar bol hem de hava güzel” diye konuştu.
Ailesi ile kayak yapmaya geldiğini dile getiren 6 yaşındaki Umut Aydoğan da çok güzel vakitler geçirip eğlendiğini kaydetti.

ELAZIĞ

13 Ocak 2020 Pazartesi

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