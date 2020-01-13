Su kuyusuna düşen gebe inek kurtarıldı

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ELAZIĞ´ın Baskil ilçesinde su kuyusuna düşen gebe inek, itfaiye erleri tarafından halatla kurtarıldı.

Baskil ilçesine bağlı Kuluşağı köyünde yaşayan Orhan Atay'a ait gebe inek, otlarken 15 metrelik su kuyusuna düştü. İneğinin kuyuda mahsur kaldığını gören Atay, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, kuyuya düşen ineği halat ve merdivenle kurtararak, sahibi Atay'a teslim etti.

ELAZIĞ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

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