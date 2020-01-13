Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçların arasına girdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolunun 42’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Çoban idaresindeki 34 CEH 857 plakalı elektrik firmasına ait ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp çalılıkların arasına girdi.Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü, yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

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