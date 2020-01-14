Kovancılar'da münazara yarışması

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 17 ortaokuldan öğrencilerin katılımıyla 4 aşamalı münazara yarışması yapıldı.

İlçe Milli Eğittim Müdürlüğü koordinesinde ortaokullar arası münazara yarışması bir okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. 4 aşamada yapılan münazara yarışmasına 17 ortaokuldan öğrenci takımları katıldı. Finalde Hacı Ahmet Özbağı ve Ekinözü Ortaokulu'nun tezleri ile antitezleri kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda Ekinözü Ortaokulu örencileri birinci, Hacı Ahmet Özbağı Ortaokulu öğrencileri ise ikinci oldu. Final yarışlarını, Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İlçe Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya, MemurSen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, diğer ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, velileri ve öğrenciler izledi.

Dereceye giren öğrencilere ise ilçe protokolü tarafından bisiklet ve saat hediye edildi.

ELAZIĞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.