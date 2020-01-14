Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi

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ELAZIĞ'da polisin şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde yaptığı aramada Türkiye'de yeşil reçeteyle satılabilen 231 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada Türkiye'de satışı yeşil reçeteyle yapılan 231 hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, A.D. ise gözaltına alındı.



ELAZIĞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:06

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YATSI 18:52

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