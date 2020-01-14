Elazığ'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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ELAZIĞ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 54 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kent merkezinde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araç içinde narkotik köpeği 'Nina' eşliğinde yapılan aramalarda 10 paket içerisinde 5 bin 54 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken araçta bulunan K.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.





ELAZIĞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:06

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