Gelin ile görümce sırt sırta verdi, kendi işlerini kurdu

Elazığ’ın Keban ilçesinde gelin ile görümce sırt sırta vererek kurdukları iş yerinde yöresel yemeklerle ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Keban ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Albayrak (42) ile abisinin eşi 3 çocuk annesi Hediye Celayir (40) evlerine gelen misafirlerin, ikram ettikleri yemekleri çok beğenerek ‘Yöresel yemeklerle ilgili bir iş yeri açmalısınız’ demeleri üzerine harekete geçti. Bunun üzerine gelin ile görümce, patila, sac, yufka ekmeği, börek, kömbe, Harput köfte gibi yöreye ait yemeklerden oluşan iş yerini açtı. Ağın ile Malatya’nın Arapgir ve Kemaliye ilçelerine giden yol güzergahı üzerindeki iş yerlerini işleten gelin ile görümce müşterilerden olumlu geri dönüş aldı. Gelin ile görümce, ilerleyen zamanda işlerini büyütüp daha çok kadına istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor.



"Kadın isterse yapabilir”

Dükkan açma fikri hakkında bilgi veren Görümce Hacer Albayrak, “Gelin ile görümce olarak böyle bir yer açmayı düşündük. Elazığ yöresine ait patila, ekmek ve yemekler yapmayı düşündük. Ağabeyimin destekleri ile burayı açtık. Kadın isterse yapabilir. Kadın güçlüdür, çocuklarına, eşine ve evine destek olabilir. Böyle bir yer açtık ve çok da güzel oldu. Görenler çok memnun kaldı. Saç ve yufka ekmekleri, Elazığ yöresine ait kömbe, börek, içli ve Harput köfteleri yapıyoruz. Gelen misafirlerimize zaten bu yiyecekleri ikram ediyorduk ve hep beğenirlerdi. Keşke bir dükkan açsanız diyorlardı. Bu fikir bizim de kafamıza yattı. Gelin ve Görümce olarak ağabeyime danıştık. O da bizi kırmadı ve dükkanı açmamıza yardımcı oldu” dedi



“Çok güzel tepkiler aldık”

Çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Albayrak, “Şuanda da işimiz çok güzel. Gelen müşteriler çok memnun kalıyor. İnşallah, ileri ki zamanlarda işimizi büyütüp daha çok kadın çalışan ile çalışmak isteriz. Bizi memnun edecek çok güzel tepkiler aldık. Ayrıca açtığımız dükkan, Ağın, Arapgir ve Kemaliye yol güzergahı üzerinde. Buradan geçerken ilgilerini çekiyor ve duruyorlar. Burada alışveriş yaptıktan sonra bizi tebrik ediyorlar” şeklinde konuştu.



“Görümcem ile işlerimiz çok iyi”

Görümcesi ile iyi anlaştıklarını belirten Hediye Celayır ise, “Burayı açmak için eşime danıştık. Zaten evde bunları yapıyorduk. Eşim de bizi kırmadı. Görümcemle ortak karar alarak bu dükkanı açtık, işlerimiz çok iyi gidiyor. Bütün kadınlar da yapabilir. Evlerine bir destekleri olur” diye konuştu.

Müşterilerden Tanju Demir de, "Duyduk ki gelin ile görümce bu dükkanı açmış. Genel de gelin ile görümce anlaşamazlar ama burada görüyorum ki çok iyi anlaşıyorlar. Bu işlerine de yansımış. Allah, utandırmasın hayırlı olsun. Ayrıca Elazığ’ın yöresel lezzetleri burada ve çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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