Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan çalışmada kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile Jandarma ekipleri Mazgirt ilçesinde kaçak avlanmaya yönelik ortak çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasında kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan 5 şahsa,4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Yasadışı avlanan hayvanlara ve avda kullanılan malzemelere el konulduğu bildirildi.

ELAZIĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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