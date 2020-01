Şehit Babası hurdalardan "mini kamyonet" yaptı Elazığlı şehit babası İsrafil Ercan: " Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu arabalar ‘Yerli ve Milli’, benimki ise ‘Yerli, Milli ve Köylü’ tarzında bir proje"

Elazığlı şehit babası İsrafil Ercan, kendi imkanlarıyla hurda parçalarını birleştirerek ‘Yerli, Milli ve Köylü” ismini verdiği mini kamyonet yaptı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Raşit Ercan’ın babası İsrafil Ercan, hurda parçalarını kendi imkanlarıyla birleştirerek mini kamyonet yaptı. Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesinde yaşayan ve yaklaşık 50 yıl tır şoförlüğü yapan Baba Ercan, kendi imkanlarıyla aylar süren emeğin ardından çalışır duruma getirdiği ‘Yerli, Milli ve Köylü’ ismini verdiği kamyoneti ulaşımda ve bahçede kullanarak daha da geliştirmeyi planlıyor.

Öte yandan şehidinin acısı nedeniyle kendine bir uğraş aradığını ifade eden Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli bir araba yaptırdığını kendisinin de milli ve köylü bir kamyonet yaptığını aktardı.



"Şehit bizim için büyük bir gururdur"

Bir oğlunu vatana feda ettiğini gerektiğinde kendisi dahil dört oğlunu daha feda etmeye hazır olduğunu belirten İsrafil Ercan, “2011’in Ekim ayında oğlum şehit oldu. O şehadet mertebesinden sonra üzerimdeki stres ve acıyı atmak için bu aracı yapmaya başladım. Şehit, bizim için büyük bir gururdur. Hepimizin istediği bir şeydir. Ben ve dört tane oğlum daha var, devletimiz ve vatanımız uğruna gerektiği her an şehit olmaya hazırız. Onun için hiçbir tereddüt de yoktur” dedi.

Hurdalardan kamyonet yaptığını dile getiren Ercan, “Stresimi atmak için bu işe yöneldim. Bu makineyi kendi imkanlarımla hurdaların parçalarını toplayıp yaptım. 2 senedir uğraşıyorum ve daha yedi aylık bir işi var. İnşallah yavaş yavaş elektrik ve damperini de yapacağım. Zamanla her şeyi yapacağım” şeklinde konuştu.



Erdoğan'ın yaptığı "Yerli ve Milli, benimki Yerli, Milli ve Köylü"

Kamyonetine 'Yerli, Milli ve Köylü' isimini verdiğini de dile getiren Ercan, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, öyle bir proje yaptı ki dünya çapında birinci sırada. Çok güzel bir proje. Ne kadar sevindiğimi ve gurur duyduğumu anlatamam. Onun yapmış olduğu arabalar ‘Yerli ve Milli’, benimki ise ‘Yerli, Milli ve Köylü’ tarzında bir proje. Cumhurbaşkanımızın yaptığı gurur duyulacak bir şey”diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.