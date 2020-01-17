Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü

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Elazığspor'la olan sözleşmesini akşam saatlerinde fesheden stoper Yiğitcan Erdoğan, kulüp başkanı Selçuk Öztürk'le yaptığı görüşmenin ardından yeni sözleşmeye imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Yiğitcan Erdoğan krizi çözüme kavuşturuldu. Alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden tecrübeli stoperle Kulüp Başkan Selçuk Öztürk, sorunu çözüme kavuşturdu. Kulüp Yiğitcan'la sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere yeni sözleşme yaptı. Teknik Direktör Levent Eriş'in şans vermesi halinde Yiğitcan Erdoğan pazar günü Sakaryaspor'la oynanacak maçta sahada olabileceği belirtildi.

ELAZIĞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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