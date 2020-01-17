Elazığspor 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı

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Elazığspor, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da iç transfer devam ediyor. Bordobeyazlı ekip Ömer Yıldız ve Selim Enes Özeren'in ardından Eren Çinkılınç ile Kadir Taşoğlu'nun da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

ELAZIĞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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