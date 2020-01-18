Elazığ'da 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışması sonucu şüpheliler, yasadışı yollarla uyarıcı hap getiren Ü.E. ve G.K. belirlendi.Şüphelilerin tespit edilen aracına operasyon yapan ekipler, 5 bin 970 adet cinsel uyarısı hap ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ELAZIĞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.