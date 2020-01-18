Elazığ’da, bakım ve koruma altında kalan 16 yaşındaki Onur Çelik, 5 yıldır hayata adımlarını satrançla atıyor. Bir kez Türkiye ikincisi, bir kezde Türkiye şampiyonu olan şuana kadar 21 madalya ve kupa kazanan Onur, Milli takıma seçilip Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırarak ülkesine olan vefa borcunu ödemenin hayalini kuruyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde kalan 16 yaşındaki Onur Çelik, satranç oynayarak hayatına yeni arkadaşlar sokuyor, hem de önemli başarılar elde ediyor. Yaklaşık 5 senedir devlet korumasında olan ve bu süre zarfı içerisinde satrançla tanışarak hayatını renklendiren Çelik, kurumun 2016 yılında Adana’da düzenlediği Türkiye Şampiyonası’nda ilk kez katıldığı turnuvadan ikincilik elde etti. Bir yıl sonrasında Mersin’de düzenlenen ve 48 ilden çok sayıda sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Şuanda Milli Takıma seçilip, yurt dışında da Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak isteyen Çelik, ülkesine olan vefa borcunu ödemenin hayalini kuruyor.

Çocuk Evleri’nde satrançla tanıştığını anımsatan Onur Çelik, “ 16 yaşındayım. 5 yıldır Çocuk Evleri’nde kalıyorum. Çocuk Evleri’nde geldikten sonra hayatım renklendi. Burada Oğuzhan hoca ile tanıştım. Satrancı hiç bilmiyordum. Sıfırdan öğrenmeye başladım. Hocamızın bize olan ilgisi satrancı sevdirdi. Beş yıl boyunca üstüne koyarak ve sıkı sıkı çalışarak bir çok başarı elde ettim” dedi.



"Hedefim vefa borcumu ödemek"

Bir çok başarı elde ettiğini ve hedefinin milli takıma seçilip Türk Bayrağını dalgalandırmak ve ülkesine olan vefa borcunu ödemek olduğunu dile getiren Çelik,2016'da Türkiye ikincisi, 2017’de Türkiye şampiyonu olduğunu aktardı.

Onur’un satrancı öğrenmesinde ve başarılar elde etmesinde büyük emeği olan Satranç Eğitmeni Oğuzhan Deniz ise “ Eğitimlerimize, ilk Sevgi Evleri’nde başladık. Orada satrancı öğrendik, sevdik ve sevdirdik. Satrancı bayağı bir geliştirdi ve onun özellikle çocuklarımız üzerinde çok faydasını gördük. Satrancı çok seviyorlar, geliştiriyorlar. Satranç sayesinde çocuklarda analitik düşünme yetenekleri gelişti, sabırlı olmayı ve kurallara göre adım atmayı öğrendiler. Bu sayede de turnuvalara katılarak geniş bir aileleri oldu. Bunlardan bir tanesi de Onur’du. Onur da ilk derslerimize katılanlardan birisiydi. Eğitimlere 2014’te başladık. Çok ilgi duydu sevdi ve kendisini çok da geliştirdi. Bir çok turnuvaya beraber katıldık ve dereceler alarak başarılı sonuçlar aldık. Onur şuanda 2004 doğumlular arasında Elazığ’da seri başı il birincisi. Bir çok kez birinci oldu. Türkiye genelinde ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün 2017 yılında düzenlediği turnuvada birinci oldu”diye bilgi verdi.

ELAZIĞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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