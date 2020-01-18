Araçta ele geçen cinsel içerikli 5 bin 970 hapa 2 gözaltı

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından durdurulan araçta, cinsel içerikli 5 bin 970 hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen cinsel içerikli 5 bin 970 hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ
18 Ocak 2020 Cumartesi
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