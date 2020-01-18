Üvey ağabeyini tüfekle öldürdü

ELAZIĞ'da Paşa Saylan (61), psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üvey kardeşi Sedat Saylan (39) tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Paşa Saylan ile evine gelen üvey kardeşi Sedat Saylan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Saylan, yanında getirdiği tüfek ile üvey ağabeyini ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Saylan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.





ELAZIĞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

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