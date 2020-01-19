Otomobil takla attı: 2 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl yolu Kovancılar Saraybahçe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,E.Ç. idaresindeki 60 SC 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, takla atan araç ter döndü sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:05

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