Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, JAK timi görev başında

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ELAZIĞ´daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeni sezonun açılmasıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri göreve başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış turizminin önemli merkezlerinden olan Elazığ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı. Kayak merkezinde güvenlik önlemleri, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olayları müdahale etmek için JAK timleri ise görevlerine başladı. Kar üstü araçlarla devriye görevine başlayan JAK timleri, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon bitene kadar görev yapacak.





ELAZIĞ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

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