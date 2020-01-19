Elazığ’da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu Yaralı halde kaçmaya çalışan gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ’da yolda yürüyen bir genç, araçtan açılan ateşle bacağından yaralandı. Yaralı gencin panikle uzaklaşmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Şeh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Barış D'ye (18) yoldan geçen bir araçtan 3 el ateş edildi. Genç açılan ateşle bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gencin yaralı halde korku ve panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışması güvenlik kameralarına yansırken, polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ELAZIĞ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.