Elazığ'da 5 büfe ile 1 iş yeri ihaleye çıkartılıyor

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin muhtelif noktalarında yer alan 5 büfe ile 1 iş yerinin, açık arttırma usulüyle 5 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldığı bildirildi.

Belediye BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ataşehir Mahallesi Kibar Sokak’ta bulunan büfenin 18 bin TL,Salıbaba Mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan büfenin 5 bin TL ,Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak’ta bulunan büfenin 8 bin TL,Kırklar Mahallesi Güneş Sokak’ta bulunan büfenin 10 bin TL, Güney Çevreyolu üzerinde bulunan büfenin 15 bin TL ve Harput Kurşunlu Camii yanında bulunan iş yerinin de 5 bin TL muhammen bedellerle 5 yıllığına, açık artırma usulüyle ihaleye çıkarılacağı aktarıldı.

Açıklamada, ihalenin 29 Ocak 2020'de 10.00 ile 11.00 saatleri arasında belediye encümen toplantı salonunda gerçekleştirileceği ifade edilerek, ilgililerin, ihale bedelinin yüzde 3'ü olan geçici teminat bedelini ve ihale iştirak teminat bedeli olan 5 bin TL'yi yatırarak, gerekli evraklarla birlikte İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı.

ELAZIĞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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