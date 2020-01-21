Görme engelli hafız emekli oldu, talebe yetiştirmeyi bırakmadı 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini teyple kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız oldu 42 sene müezzinlik yaptı, emekli olmasına rağmen gönüllü olarak talebe yetiştirmeyi bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Görme engelli hafız emekli oldu, talebe yetiştirmeyi bırakmadı 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, ...

İHA

Elazığ'da görme engelli 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'anı Kerim'in ayetlerini kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız olup 42 sene müezzinlik yaptı, çok sayıda talebe yetiştirdi. Geçtiğimiz yıl emekli olan Hafız Kılıçoğlu, gönüllü olarak talebe yetiştirmeye devam ederek örnek bir davranış sergiliyor.

Görme engelli hafız emekli oldu, talebe yetiştirmeyi bırakmadı 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini teyple kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız oldu 42 sene müezzinlik yaptı, emekli olmasına rağmen gönüllü olarak talebe yetiştirmeyi bırakmadı

Elazığ'da görme engelli 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'anı Kerim'in ayetlerini kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız olup 42 sene müezzinlik yaptı, çok sayıda talebe yetiştirdi. Geçtiğimiz yıl emekli olan Hafız Kılıçoğlu, gönüllü olarak talebe yetiştirmeye devam ederek örnek bir davranış sergiliyor.
4 çocuk babası 67 yasındaki Ali Kılıçoğlu, küçük yaşta babası ile keven kesmeye gittiğinde gözüne gelen ağaç parçası ile her iki gözü de görme yetisini kaybetti. Ailesinin o dönem bir çok doktora götürdüğü Kılıçoğlu'nun gözleri bir daha görmedi. Köydeki camide arkadaşlarının ve hocasının okuduğu Kur'anı Kerim'i dinleyerek her gün bir sayfa ezberlemeye başlayan Kılıçoğlu, o tarihte aldığı teyple hocasının sesini kaydedip 19 ayda hafız oldu. 1970 yılında hafızlık yapmaya başlayan Kılıçoğlu, bir süre sonra Yeni Camii'ye müezzin olarak atandı. 42 yıl müezzinlik yaptığı camide biri kendisi gibi görme engelli çok sayıda talebe yetiştiren Kılıçoğlu, geçtiğimiz yıl emekli olmasına rağmen gönüllü olarak ders vermeyi bırakmadı. Gönüllü olarak talebe yetiştirmeyi sürdüren hafız Kılıçoğlu, elinden geldiği kadarıyla herkesi okutmaya çalıştığını söyledi.

1970 yılında hafızlık yapmaya başladı
Çocuk yaşta babası ile dağa keven kesmeye gittiğini anımsatan Hafız Ali Kılıçoğlu, “Onu yakarken ağaç parçası gözüme değdi. Aynaya baktığımda hafif bir çizilme gördüm. Beni birçok doktora götürdüler. Bir gözüm yaralandı. Diğer gözüm sağlamdı. Birkaç ay sonra diğer gözümü de kaybettim. Çok doktora gittim.Görme imkanım olmadığını söylediler. Uzun bir süre geçtikten sonra ben Kur'anı Kerim okumaya başladım. 1970 yılında Kur'an kursunda hafızlık yapmaya başladım" dedi.

42 sene müezzinlik yaptı emekli oldu, ders vermeyi bırakmadı
Bir sene arkadaşlarının Kur'anı Kerim'i kendisine okuduğunu ve dinleyerek her gün bir sayfa ezber yapabildiğini aktaran Kılıçoğlu, "Bir sene sonra ben bir teyp aldım. Onun kasetten dinleyerek ezberliyordum. 19 ayda hafız oldum. Hafızlığım tamamladıktan sonra talebe okutmaya başladım. Aradan biraz süre geçince Yeni Camii'de kadroya geçtim. 42 sene burada müezzinlik yaptım. Hem müezzinlik yaptım hem de talebe okuttum. Kendim gibi bir amayı bile hafız ettim. Şuanda emekli oldum gönüllü olarak burada ücretsiz dersler veriyorum. Bu işi yaparken hiç zorlanmıyorum. Elimden geldikçe herkesi okutmak isterim. Gözlerimin görmemesi benim umurumda bile değil. Benim durumumda olanlar sabır etsinler. Kendilerine eve hapsetmesinler. Kendilerine bir uğraş bulsunlar” diye konuştu.
2016 yılından itibaren Ali hocanın yanına geldiğini dile getiren talebesi Harun Er, “Elazığ’da yetiştirdiği talebe sayısı saymakla bitmez. Kur'an okumayı biliyordum. Ama tecvit ve mahreç konusunda büyük eksikliklerim vardı. Biz ona okuyoruz. Takıldığımız yerleri ve eksiklikleri bizlere söylüyor. Biz okuduğumuz yerleri bazen baktığımız halde yanlış okurken kendisi görmeden doğrusunu bize söylüyor. Bizim öğrenmemizde büyük katkıları oluyor” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da karla kapanan 73 köy yolundan 40'ı açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da karla kapanan 73 köy yolundan 40'ı açıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Elazığ'da 5 büfe ile 1 iş yeri ihaleye çıkartılıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 büfe ile 1 iş yeri ihaleye çıkartılıyor
Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı
73 köy yolunun kapandığı Elazığ’da ekiplerin kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER 73 köy yolunun kapandığı Elazığ’da ekiplerin kar ...
Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı
YEREL HABERLER Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı
Elazığ'da 4 yılda annelere 15 milyon lira doğum yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 4 yılda annelere 15 milyon lira doğum ...
Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, 73 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, 73 köy yolu kapandı
Mayınlı saldırıda devrilen vagonlar 4. yılında kaldırıldı
YEREL HABERLER Mayınlı saldırıda devrilen vagonlar 4. yılında ...
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ...
Elindeki tüfek kazara ateş alan liseli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elindeki tüfek kazara ateş alan liseli hayatını ...
Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
Elazığ’da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu Yaralı halde kaçmaya çalışan gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi ...
Dolandırıcılık girişimini saniye saniye kaydetti
YEREL HABERLER Dolandırıcılık girişimini saniye saniye kaydetti
Elazığ'da kayak merkezinde tatilciler festivalle coştu
YEREL HABERLER Elazığ'da kayak merkezinde tatilciler festivalle ...
Kardeş katili adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kardeş katili adliyeye sevk edildi
JAK Timi kayak merkezinde görevde
YEREL HABERLER JAK Timi kayak merkezinde görevde
Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, JAK timi görev başında
YEREL HABERLER Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, JAK timi görev başında
Literatüre girecek ameliyat 4 santimlik tek kesiden çifte akciğer operasyonu Türkiye’de ilk kez yapıldı Op. Dr. Tayfun Kermenli: “4 santimlik bir kesiden girerek sağ ve sol akciğer ameliyatını aynı seansta yaptık"
YEREL HABERLER Literatüre girecek ameliyat 4 santimlik tek kesiden ...
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X