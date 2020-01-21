Elazığspor kaleci seçmeleri yapacak

Elazığspor'un 1417 yaş aralıklarında kaleci seçmeleri gerçekleştireceği bildirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor, A takım teknik heyeti ve altyapı hocalarının yaptığı program çerçevesinde kaleci seçmeleri gerçekleştirecek.Bölgede ve Elazığ’da var olan yetenekli gençleri keşfetmek, bu yetenekleri Elazığspor’a ve Türk futboluna kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek seçmelerin 28 ile 30 Ocak tarihleri arasında Elazığspor kulüp tesislerinde yapılacağı aktarıldı.

Profesyonel takım teknik heyeti ve altyapı hocalarının gözetiminde yapılacak olan seçmelere 2003 ile 2006 doğumlu kaleci adayları katılabileceği,adaylarının 28 Ocak Salı günü saat 15.00’e kadar kulüp tesislerinde hazır bulunmaları gerektiği ifade edildi.

ELAZIĞ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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