Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip çıktığı Taha'ya ziyaret

ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybettiği Taha Sis'i (6) evinde ziyaret etti.

Beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybeden ve tedavisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Taha Sis, İstanbul'da yapılan ilk tedavisinin tamamlanmasıyla memleketi Elazığ'a döndü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Olgunlar Mahallesi'nde yaşayan Azine-Rıfat Sis çiftinin oğulları Taha'yı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Şerifoğulları, tedavi sürecince her zaman Taha´nın yanında olacaklarını söyledi. Sis Ailesi de Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.



ELAZIĞ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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