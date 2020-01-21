Otomobilin korna bölümünde esrar ele geçirildi

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ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada korna bölümüne gizlenmiş 30 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphe üzerine bir otomobili il merkezinde durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada narkotik köpeği otomobilin direksiyonuna tepki verdi. Bunun üzerine otomobilin korna kısmını söken ekipler, 30 gram esrar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.



ELAZIĞ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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