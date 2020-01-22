Elazığ'da kardan kapanan 67 köy yolu açıldı, 6'sında çalışma sürüyor

Elazığ’da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun 67'si açıldı, 6'sında ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 73 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının 67'si Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri tarafından açıldı. Halen kar nedeniyle Sivrice ilçesinde 5, Baskil ilçesinde ise 1 köy yolunun kapalı olduğu olduğu bildirildi. Kapalı bulunan 6 köy yolunun bugün içinde açılmasının planlandığı ve çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise bölgede soğuk havanın etkili olacağını bildirdi.

ELAZIĞ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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