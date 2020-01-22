Elazığ'da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Elazığ'da öğrenciler 97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.

İl Milli Eğitim ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca anasına fidan dikme etkinliği düzenlendi. Merkeze bağlı Örençayı mevkisinde 20 bin metre karelik alanda lise öğrencilerinin katılımı ile 200 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine öğrencilerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve şube müdürleri de katıldı.

Karaca'nın kendisini ülkesine adayan bir isim olduğundan bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Hayrettin Karaca, kendisini ülkesine adamış ormanla toprakla buluşmuştur. Bunun yanı sıra TEMA vakfını kurmuştur. Bu sayede Türkiye'nin yeşillenmesi ve ağaçlandırmasında toprağın korunması konusunda çok büyük çaba ve gayretler sarf etmiştir. Bugün Orman Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte öğrencilerimizin katılımı ile Hayrettin Karaca'nın anısına 200 fidanı toprakla buluşturduk. İnsanların hayatında yaşadıkları zaman boyunca bir anı bırakması çok önemlidir. Hayrettin Karaca bu anıyı bize bıraktı. Bizde ondan örnek alarak fidanları koruyacağız. Fidan dikerek toprağı koruyacağız. Gelecek nesiller için bunları yapmak zorundayız”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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