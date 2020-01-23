Almanya’da "ölüm tehliken var" denildi, Elazığ’da 45 dakikada sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Almanya’da "ölüm tehliken var" denildi, Elazığ’da 45 dakikada sağlığına kavuştu

İHA

Almanya'da gittiği hastanelerde doktorların tıkalı 3 damarı için ölüm tehlikesi olması sebebiyle ikinci bypass operasyonu dışında ameliyatsız bir tedavi önermediği 47 yaşındaki Burhanettin Kılınç, Prof. Dr. Necati Dağlı tarafından davet edildiği Elazığ'da geçirdiği 45 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

Almanya’da "ölüm tehliken var" denildi, Elazığ’da 45 dakikada sağlığına kavuştu

Almanya’da gittiği hastanelerde doktorların tıkalı 3 damarı için ölüm tehlikesi olması sebebiyle ikinci bypass operasyonu dışında ameliyatsız bir tedavi önermediği 47 yaşındaki Burhanettin Kılınç, Prof. Dr. Necati Dağlı tarafından davet edildiği Elazığ’da geçirdiği 45 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.
35 yıldır Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Kahramanmaraşlı 47 yaşındaki Burhanettin Kılınç, 2017 yılında Almanya’da bypass ameliyatı oldu, ancak sağlığına kavuşamadı. Acıların bir türlü dinmemesi üzerine birkaç defa hastaneye giden 3 çocuk babası Kılınç, çatal damarıyla birlikte 3 damarını tıkandığını öğrendi. Kılınç, Almanya’da 3 hastane gezerek tedavi olmak istedi, ancak doktorlar "ölüm tehliken var, seni anjiyo ile tedavi edemeyiz” diyerek sadece ikinci bypass operasyonu yapmayı önerdi. Ameliyatsız bir çözüm isteyen Kılınç, yeni bir operasyonu kabul etmeyerek internetten yaptığı araştırma sonucunda Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Prof. Dr. Dağlı’nın daveti üzerine Elazığ’a gelen Kılınç, 45 dakikalık anjiyo operasyonuyla 3 damarı da açılarak sağlığına kavuştu.
Hastanın Almanya’nın 3 önemli kliniğine gittiğini aktardığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı, “Burhanettin bey, bypassdan sonraki damarlarının anjiyosunu Almanya’da olmuştu. Orada kendisine damarlarının anjiyo ile açılamayacağını ve bu işlemin çok riskli olduğunu söylemişler. 3 klinik de aynı ifadeyi kullanmış. Ölüm ihtimalinin de yüksek olduğu kendisine söylenince hastamız iyice endişelenmiş. Sosyal medya üzerinden bana ulaştı, ben anjiyo grafiğini inceledim. Tahlillerine baktım. Kendisinin Elazığ’a gelmesi halinde çok kolay bir şekilde damarlarını açabileceğimizi söyledim. 2017 yılında bypass olmuştu. Hem ana damarı hem de yeni konulan damarı yüzde 100 tıkanmıştı. Hasta Elazığ’a geldi. Yaptığımız kontrollerde hastada göğüs ağrısı, nefes darlığı, yürüme mesafesinde kısalma olduğunu saptadık” dedi.

“45 dakika içerisinde 3 damarını açtık”
Almanya gibi ülkelerde de bu işlemlerin yapıldığını ancak oradaki hekimlerin riskli olması nedeniyle anjiyo ile müdahale etmeyerek ikinci bypass ameliyatı önerdiklerini belirten Prof. Dr. Dağlı, “Yaptığımız inceleme sonrasında hastamızın anjiyo ile sağlığına kavuşabileceğini saptadık. Yaklaşık 45 dakika içerisinde 3 damarını açarak, hastamızı sağlığına kısa sürede kavuşturduk. Normalde bir damarın açılması 1,5 saat sürerken biz 45 dakikada 3 damarını açtık. Hastamız ameliyattan çıktığı andan itibaren çok rahatladığını, hiçbir sıkıntısının kalmadığını söyledi” diye konuştu.

“Bir damarını açarız diğer damar ölüm tehlikesi oluşturuyor”
Almanya’da yaşadığı sıkıntılı süreçle ilgili bilgi veren Burhanettin Kılınç,"Nefesim daralmaya başladı ve göğüs ağrım arttı. Sonra bir anda kendimi kaybettim, ambulans çağırarak beni götürdükleri hastanede anjiyo yaptırdılar. Ancak damarımı açamamışlar. Damarı açamayınca da başka bir hastanede beni bypass ameliyatı yapmışlar. Gözümü açtığımda aradan 2 gün geçmişti. Daha önce hiçbir sıkıntım yokken böyle bir şey yaşamam hayatımı çekilmez hale getirdi. Göğsümdeki ağrılar devam ediyordu. Nefes alamıyordum, hatta efor testimi bile tamamlayamıyordum. Bu acılar sonrasında Almanya’nın en ünlü üniversite hastanelerine gittim. Orada bana ’Anjiyo ile sadece birinci tıkalı damarını açarız, diğer damarı bypass olmadan açamayız. Çünkü diğer damarın ölüm tehlikesi oluşturuyor. Buna cesaret edemeyiz ‘dediler. Dünyanın gözdesi Almanya’da bu tür vakalara müdahale edemiyorlar” ifadelerini kullandı.
Elazığ’da kendisine anjiyo yapılarak iki damarının da açıldığını anımsatan Kılınç, “Şu an çok rahatım, eski günlerime döndüm. 2017 yılında Almanya’da ameliyat olmuştum. Şimdi ise ondan önceki sağlıklı günlerime döndüm. Koridorda yürüyüşler yaptım, gayet sağlıklıyım. Sevinçten ağlayacak duruma geldim. 2 yıl çok acılar çektim. Almanya’daki doktorlara anjiyo görüntülerimi göstereceğim. ‘Siz bana ölüm kapıda bekliyor demiştiniz. Burada 45 dakikada sorunsuz problemsiz iyileştim’ diyeceğim” şeklinde konuştu.

ELAZIĞ

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Gülistan için yola çıkan ekip, karşılaştığı yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan için yola çıkan ekip, karşılaştığı ...
Elazığ’da soğuk hava havuzları dondurdu
YEREL HABERLER Elazığ’da soğuk hava havuzları dondurdu
Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da DEAŞ operasyonu, 1 şüpheli eski okul lojmanında yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da DEAŞ operasyonu, 1 şüpheli eski okul ...
20 yıl hapisle aranan hükümlü, kapısı şifreli evde yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl hapisle aranan hükümlü, kapısı şifreli evde ...
Yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yapan şüpheli ...
Elazığ'da girişimci kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Elazığ'da girişimci kursiyerler sertifikalarını aldı
20 yıl cezası bulunan zanlı, 17 yıl sonra kapısı şifreli evde yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl cezası bulunan zanlı, 17 yıl sonra kapısı ...
Elazığ'da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi
YEREL HABERLER Elazığ'da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yazıbaşı köyünde 115 yıl önce yapılan Alibeyköy Konağı yok olmak üzere Alibeyköy Konağından geriye kalan ‘Kemer Kapısı’nın koruma altına alınması isteniyor
YEREL HABERLER Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yazıbaşı köyünde 115 yıl ...
Elazığ'da kardan kapanan 67 köy yolu açıldı, 6'sında çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kardan kapanan 67 köy yolu açıldı, 6'sında ...
Elazığ'da bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi
Gök yüzünde künefe keyfi
YEREL HABERLER Gök yüzünde künefe keyfi
Otomobilin korna bölümünde esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin korna bölümünde esrar ele geçirildi
Elazığ’da metruk ev yangını
YEREL HABERLER Elazığ’da metruk ev yangını
Otomobilin kornasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin kornasından uyuşturucu çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip çıktığı Taha'ya ziyaret
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip çıktığı Taha'ya ...
Milletvekili Erol, Gülistan'ı arama çalışmalarını takip etti
YEREL HABERLER Milletvekili Erol, Gülistan'ı arama çalışmalarını ...
Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
YEREL HABERLER Elazığspor, Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar ...
Elazığ’da 9 milyon yıllık kanyonlar uluslararası turizme kazandırılacak Vali Çetin Oktay Kaldırım: "Kanyonlarımızla ilgili tescil süreci devam ediyor" "Doğal yapısını koruyarak burayı uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planlıyoruz"
YEREL HABERLER Elazığ’da 9 milyon yıllık kanyonlar uluslararası ...
Elazığspor kaleci seçmeleri yapacak
YEREL HABERLER Elazığspor kaleci seçmeleri yapacak
Arıcak Devlet Hastanesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Arıcak Devlet Hastanesi hizmete girdi
Görme engelli hafız emekli oldu, talebe yetiştirmeyi bırakmadı 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini teyple kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız oldu 42 sene müezzinlik yaptı, emekli olmasına rağmen gönüllü olarak talebe yetiştirmeyi bırakmadı
YEREL HABERLER Görme engelli hafız emekli oldu, talebe yetiştirmeyi ...
Elazığ'da karla kapanan 73 köy yolundan 40'ı açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da karla kapanan 73 köy yolundan 40'ı açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X