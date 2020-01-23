Elazığ'da avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında acılıkta kullanılması yasak olan üstü kapalı güme, göl havzasında su kenarında bulundu. Ekipler, bulunan gümeyi yakarak imha etti.
ELAZIĞ
23 Ocak 2020 Perşembe
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