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52'lik muay thai şampiyonu, dünya şampiyonasına hazırlanıyor Elazığ'da 52 yaşında milli takıma ...

İHA

Elazığ'da muay thai ile profesyonel olarak ilgilenen ve yıllardır hayalini kurduğu milli takıma 52 yaşında giren Sait Uygur, Avrupa şampiyonu olmasının ardından şimdi dünya şampiyonu olmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

52'lik muay thai şampiyonu, dünya şampiyonasına hazırlanıyor Elazığ'da 52 yaşında milli takıma seçilip Avrupa Şampiyonu olan 5 çocuk babası Sait Uygur, katılacağı dünya şampiyonası için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, hedefine birinciliği koydu

Elazığ’da muay thai ile profesyonel olarak ilgilenen ve yıllardır hayalini kurduğu milli takıma 52 yaşında giren Sait Uygur, Avrupa şampiyonu olmasının ardından şimdi dünya şampiyonu olmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.
Kovancılar ilçesinde yaşayan ve 27 yıldır sporla uğraşan 5 çocuk babası 52 yaşındaki Sait Uygur, daha önce Nevşehir’de düzenlenen Veteranlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası’na katılarak ikinci olmuş, milli takıma seçilmişti. Bu derece ile Avrupa Şampiyonası’na katılmayı hak kazanan Uygur, 16 ülkeden yaklaşık 700 kişinin yer aldığı şampiyonada 70 kiloda rakiplerini birer birer yenerek şampiyon oldu. İlçede kendi spor salonunda antrenmanlarına aralıksız devam eden ve aynı zamanda genç sporcular da yetiştiren Uygur, şimdi Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından 2230 Mayıs tarihlerinde Kazakistan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olmanın hayalini kuruyor.
Uzun zaman sporla uğraştığını, geç de olsa sporun meyvelerini aldığını dile getiren Sait Uyğur, “52 yaşında, 5 çocuk babasıyım ve 27 yıldır tekvando ve muay thai sporu yapıyorum. Ancak son 12 yıldır muay thai sporu yapıyorum. Bu sporun meyvesini de 2019 yılında ve ben 52 yaşındayken milli takıma çağrılarak aldım. Daha sonra Nevşehir’de Türkiye Muay Thai Şampiyonası’na katıldım. 300 kişinin katıldığı şampiyonada Türkiye 2’ncisi oldum” dedi.

Hedefinde dünya şampiyonluğu var
Nevşehir’de düzenlenen şampiyonada elde ettiği derece ile Avrupa Muay Thai Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığını belirten Uyğur, “Buraya 16 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katıldı. Ben 70 kiloda rakiplerimi birer birer yenerek Avrupa Muay Thai şampiyonu oldum” diye konuştu.
Şuanki hedefinin Dünya Şampiyonası'nda derece alıp ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunu aktaran Uyğur, “Hedefim, mayıs ayında Kazakistan’da düzenlenecek olan Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda bayrağımızı dalgalandırmak. Spor yaşa bakmaz, yeter ki azim ve istek olsun bütün branşlarda başarılı olabilirsin” diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:03
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