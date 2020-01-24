Elazığ'da, 8 FETÖ şüphelisi adliyede

ELAZIĞ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kentte aktif olarak kullanılan örgüt evlerinde kalan örgüt üyelerine gıda ve para yardımı yapan, hakkında işlem yapılan kişilere yardım edenlere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ankara, Batman, Bingöl ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



ELAZIĞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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