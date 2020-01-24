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Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli tutuklandı

İHA

Elazığ'da 2 kadının elindeki telefonları alıp kaçan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 2 kadının elindeki telefonları alıp kaçan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kapkaç olayı, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen 2 kadının cep telefonu şüpheli M.A. tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonları çalan şüpheli kayıplara karıştı, kadınlar ise durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler olay yerinde çalışma yaptı. Bölgeyi gören tüm güvenlik kamerasını tek tek izleyen ekipler önce şüphelinin eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla çaldığı telefonları satamadan yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli M.A. adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen telefonlarda sahiplerine teslim edildi.Mahkeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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