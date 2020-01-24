Elazığ'da "Çocuk Eğitim Programı"

Elazığ'da düzenlenen eğitim programıyla çocuklar, alanında uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

Elazığ Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine yönelik “Çocuk Eğitim Programı” düzenlendi. 2 gün süren eğitim programında alanında uzmanlar tarafından çocukların psikososyal, bilişsel ve duygusal yönden sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimler verildi.

Uzmanlar, hedef belirleme, öğrenciye uygun ders çalışma programı, dikkat geliştirme, aile çizimi testi,çoklu öğrenme envanteri, duygusal zeka testi,anlayarak hızlı okuma, öğrenme teknikleri,drama, ritim çalışması, motivasyon, özgüven, değerler eğitimi, sanat, satranç, boyama etkinliği, ana başlıklarında bilgilendirme bilgilendirme de yapıldığı aktarıldı.

40 öğrencinin katıldığı eğitim programı katılım sertifikaları verildi.

ELAZIĞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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